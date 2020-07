Michele Morrone: da 365 giorni a un contratto a sei zeri per Guess (Di giovedì 9 luglio 2020) Il protagonista di 365 giorni, Michele Morrone approda nel campo della moda firmando un contratto a sei zeri per Guess: sarà protagonista di una campagna e forse di una sfilata. Michele Morrone, la star del controverso 365 giorni, il film che sta spopolando su Netflix, ha firmato un contratto con lo stilista Paul Marciano, uno dei fondatori del marchio Guess. Nonostante le recensioni negative di 365 giorni e le accuse che stanno piovendo sul film polacco, Duffy ha accusato 365 giorni di esaltare lo stupro, la carriera del protagonista Michele Morrone sembra essere decollata. TMZ riporta che l'attore italiano ha firmato un ... Leggi su movieplayer

