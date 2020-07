Ma Attilio Fontana ha perso la password di Facebook oggi? (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra l’altroieri che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciava querela nei confronti del Fatto Quotidiano e diffidava la trasmissione Report dal mandare in onda il servizio sulla storia dei camici e della ditta DAMA Spa di proprietà della moglie e del cognato. All’epoca il governatore si diceva indignato perché coglieva una “strumentalizzazione a fini politici” persino delle “donazioni a favore degli ospedali lombardi”. Nel frattempo però ne è passata di acqua non limpidissima sotto i ponti. Per esempio si è scoperto che la parola “donazioni” forse era un tantino forzata visto che i soldi in realtà pagati per i camici sono stati restituiti dopo che Report aveva cominciato l’inchiesta. Ovvero il 20 maggio. Poi si è scoperto che ... Leggi su nextquotidiano

reportrai3 : Dopo l'inchiesta di #Report, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Dini, cognato del… - fattoquotidiano : Altro che donazione. Secondo la procura di Milano i camici e il materiale medico offerti alla Regione Lombardia dur… - ilpost : Andrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, è indagato per la storia della fornitura di ca… - PetrazzuoloF : RT @neXtquotidiano: Ma Attilio #Fontana ha perso la password di Facebook oggi? - neXtquotidiano : Ma Attilio #Fontana ha perso la password di Facebook oggi? -