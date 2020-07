Lorenzo Amoruso perde le staffe. Temptation Island si infiamma (Di giovedì 9 luglio 2020) Lorenzo Amoruso perde le staffe durante la seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5: "Pensa di fare la deficiente con me?". La pagina ufficiale di Temptation Island su Instagram ha pubblicato uno spoiler da allarme rosso. Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina e oggi imprenditore, ha più volte dichiarato il suo amore per Manila Nazzaro, ma l'ex Miss Italia, divorziata da un altro giocatore, sembra aver già dimenticato che è a Temptation Island per consolidare il rapporto con il fatidico anello al dito. Un filmato ha mandato su tutte le furie Lorenzo Amoruso che tornato al ... Leggi su iltempo

