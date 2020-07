Lino Banfi, sorpresa di Al Bano per il compleanno dell’attore 84enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel mondo dello spettacolo italiano, la giornata di oggi è stata consacrata al compleanno di uno dei più apprezzati e riconosciuti attori nostrani: si parla di Pasquale Zagaria, meglio noto come Lino Banfi. L’attore, icona della commedia all’italiana, compie oggi 84 anni: tra i tanti che hanno dedicato un pensiero, spicca quello del cantante anch’egli pugliese Al Bano. Gli auguri di Al Bano a Lino Banfi L’occasione è arrivata grazie all’ospitata di Lino Banfi a La Vita in Diretta Estate, programma condotto da Massimo Marcello Masi e Andrea Delogu, per ora con risultati altalenanti. Il grande ospite però oggi è stato proprio l’attore di Andria, che ha ... Leggi su thesocialpost

