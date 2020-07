Lily James sarà la protagonista di “The Paris Trap” di Pablo Trapero (Di giovedì 9 luglio 2020) Lily James ha ottenuto il ruolo principale nella pellicola di Pablo Trapero, The Paris Trap. Pablo Trapero è un affermato regista argentino. Le sue pellicole sono state proiettate in importanti festival cinematografici tra cui quello di Cannes e di Venezia. La pellicola di Trapero, Il clan, ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia … L'articolo Lily James sarà la protagonista di “The Paris Trap” di Pablo Trapero Leggi su dailynews24

killerxqueenx : RT @fallinzay: Comunque se vedo qualche commento negativo su Lily James solo perché è stata vista con Chris Evans mi arrabbio. Per la crona… - 2ntmglm : RT @_amantedelcine_: Ma vi rendete conto che se Lily James e Chris Evans si sposassero verrebbe fuori 'Lily Evans' ovvero la mamma di Harry… - flowervsfeast : ma mica mi ero resa conto che la ragazza nella foto con Chris fosse Lily James ok ok non so chi sia più fortunato s… - _jonasheart : RT @gilmoredips: infatti, pensate come sarebbe realizzare finalmente che Piton era ossessionato da Lily e si inventava incantesimi mortali… - advordylan : RT @heystxrk: Lily James e Chris Evans la ship di cui non sapevo di avere bisogno -