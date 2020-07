Le previsioni meteo di venerdì 10 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Le previsioni meteo di venerdì 10 luglio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Al Sud Cielo sereno e temperature massime fino a 33 gradi. Le previsioni meteo di venerdì 10 luglio – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiana con possibili rovesci che interesseranno solo i rilievi principali. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno al Nord ma con possibili addensamenti che interesseranno i rilievi alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 33 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali, peggiora nel corso del pomeriggio sull’Appennino Cielo sereno al mattino ... Leggi su newsmondo

grazia_natola : RT @fanpage: Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 37 gradi #9luglio - AlePizzuti : RT @fanpage: Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 37 gradi #9luglio - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 09/07 alle 06:05. - fanpage : Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 37 gradi #9luglio - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Meteo: PROSSIMI GIORNI, l'ANTICICLONE si GONFIA a dismisura, TEMPERATURE fino a 37°C. PREVISIONI fino a Venerdì iLMeteo.it Meteo subito CALDO anche oltre 35 gradi. Seguirà INTRUSIONE dall’Artico

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo Napoli: bel tempo almeno fino a venerdì

Aggiornamento previsioni meteo Napoli, mercoledì, 8 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.Aggiornamento previsioni meteo Napoli, mercoledì, 8 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...