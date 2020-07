La UEFA annuncia: «I match si giocheranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione» (Di giovedì 9 luglio 2020) La UEFA ha annunciato che tutti i match di Europa League e Champions League si giocheranno a porte chiuse Oltre ad aver annunciato le sedi per le rimanenti partite degli ottavi di Champions ed Europa League, la UEFA ha comunicato che tutti i match si giocheranno a porte chiuse. Il comunicato. «Le partite si disputeranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione. Numerosi elementi sono stati presi in considerazione dalla UEFA nel prendere questa decisione, come la tutela della salute di tutte le persone coinvolte dalle partite e del pubblico in generale, la ... Leggi su calcionews24

Vittoriog82 : RT @corradone91: L'#UEFA annuncia che i rimanenti ottavi di #ChampionsLeague si giocheranno nelle sedi originarie: #Juventus-#Lione a Torin… - corradone91 : L'#UEFA annuncia che i rimanenti ottavi di #ChampionsLeague si giocheranno nelle sedi originarie: #Juventus-#Lione… - Gamestormit : ? PES 2020 - Konami annuncia l'evento online UEFA EURO 2020 ?? - GamesPaladinsIT : eFootball PES 2020: Konami annuncia l'evento online “UEFA EURO 2020” per console e mobile - Console_Tribe : eFootball PES 2020, Konami annuncia l’evento online Uefa Euro 2020 - -