In Kenya arriva il 4G ai confini del deserto con i palloni aerostatici (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Più di 30 palloni aerostatici alimentati a energia solare sono stati lanciati nei cieli per garantire copertura 4G per 14 contee isolate del Kenya. L’iniziativa è frutto di un accordo tra la compagnia telefonica locale Telkom Kenya e Alphabet, holding americana a cui fa capo anche Google.INTERNER VELOCE CON GOOGLE X Leggi su dire

Il Project Loon da oggi non è più soltanto una soluzione per le emergenze, ma vera e propria applicazione commerciale per portare Internet ovunque. Una chimera fin dal 2013, una realtà a partire da og ...

Il Project Loon nato nei laboratori di ricerca di Google X ha iniziato ad offrire i propri servizi in Kenya creando un piccolo miracolo Copertura internet attraverso i palloni aerostatici. Alphabet Lo ...

