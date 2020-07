Il retroscena: Kumbulla, la verità sulle cifre. E cosa può cambiare ora (Di giovedì 9 luglio 2020) Marash Kumbulla era del Napoli a gennaio: 25 milioni sull’unghia, offerta che l’Hellas aveva accettato. Ma il difensore centrale classe 2000 aveva preferito prendere tempo, facendo sfumare una trattativa che era stata ormai definita. Era gennaio, sono trascorsi tanti mesi, il Covid-19 ha fatto la differenza. Ma sulle cifre dobbiamo fare alcune precisazioni: l’Hellas continua a chiedere circa 30 milioni compresi i bonus, a quella quota per ora nessuno si arrampica. La Lazio ha offerto 18 più un paio di contropartite tecniche, l’Inter forse sarebbe arrivata a 20 più bonus, la Juve ha fatto un sondaggio che sembrava soprattutto un’azione di disturbo: i Bianconeri hanno cinque centrali (compreso Demiral vicino al rientro) e non avrebbe senso acquistarne un senso. La realtà è che oggi ... Leggi su alfredopedulla

