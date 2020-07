Il pollo mediterraneo e goloso: in padella con pomodorini, broccoli e peperoni (Di giovedì 9 luglio 2020) Il pollo mediterraneo e goloso: in padella con pomodorini, broccoli e peperoni. L’idea è semplice, ma gustosissima. Un bel pollo dai sapori mediterranei cotto in padella con un accompagnamento di deliziose verdure. Siamo di fronte a un vero capolavoro di cucina casalinga, eccellente da gustare e da servire tutto l’anno. Questo magnifico secondo sprigiona un profumo avvolgente ed è perfetto sia per la famiglia che per l’ospite occasionale. Non solo: la preparazione è davvero semplice e poco impegnativa e non è necessario essere degli chef consumati per colpire l’occhio degli ospiti: bastano già da soli i colori degli ingredienti. Il pollo ... Leggi su pianetadonne.blog

NinaMarnitz : @PoliMichela2 questo piatto di pollo mediterraneo sembra davvero delizioso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pollo mediterraneo Incendio nella notte lungo la strada per Porto Pollo, macchia mediterranea distrutta La Nuova Sardegna Pollo, peperoni e zucchine: così scatta la magia dei sapori

16Lavori alla Fiera del Mediterraneo e il mercatino solidale Emmaus rischia la chiusura 08:10Covid19 Sicilia ‘cancella’ il Google Camp di Sciacca, i fondi per l’organizzazione diventano due tir di ...

16Lavori alla Fiera del Mediterraneo e il mercatino solidale Emmaus rischia la chiusura 08:10Covid19 Sicilia ‘cancella’ il Google Camp di Sciacca, i fondi per l’organizzazione diventano due tir di ...