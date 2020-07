George Floyd disse "I can't breathe" più di 20 volte prima di morire (Di giovedì 9 luglio 2020) George Floyd disse “non posso respirare” più di venti volte prima di morire. A offrire nuovi dettagli sulla sua agonia è la trascrizione dei filmati della ‘body camera’ degli agenti di polizia di Minneapolis accusati della sua morte. Ad un certo punto Floyd dice all’agente Derek Chauvin: “mi stai uccidendo”. Ma lui risponde: “allora smettila di urlare, ci vuole tanto ossigeno per parlare”.Chauvin deve rispondere dell’accusa di omicidio di secondo grado per aver provocato la morte di Floyd, schiacciandogli il collo con il ginocchio per oltre sette minuti lo scorso 25 maggio, in una vicenda che ha scatenato un’ondata di proteste antirazziste negli Stati Uniti ... Leggi su huffingtonpost

Dalle trascrizioni dei filmati emerge che a un certo punto dice all’agente Derek Chauvin: “Mi stai uccidendo”. Ma lui risponde: “Allora smettila di urlare, ci vuole tanto ossigeno per parlare”. George ...

La rinascita della Peggy Guggenheim Collection

La formula della riapertura al pubblico, per ora, riguarda solo i fine settimana, sabato e domenica, e a fare gli onori di casa i visitatori trovano proprio la nipote di Peggy, Karole Vail, direttrice ...

