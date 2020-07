Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley mostrerà tutti i grandi giochi che saranno lanciati quest'anno (Di giovedì 9 luglio 2020) Geoff Keighley, produttore e presentatore dello show Gamescom Opening Night Live, ha confermato durante una sessione di domande e risposte su Twitter che presto saranno condivisi maggiori dettagli sull'evento.L'anno scorso, Geoff Keighley ha presentato ufficialmente il primissimo evento Opening Night Live alla Gamescom 2019 in Germania. Lo show è stato caratterizzato dai nuovi trailer di Death Stranding, Gears 5, Little Nightmares 2, Need For Speed ​​Heat e alcuni altri titoli tripla-A e indie. Fortunatamente, lo spettacolo andrà in onda anche quest'anno, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Gamescom Opening Night Live: allo show saranno presenti tutti i grandi gioco in arrivo quest'anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom Opening Gamescom 2020: l'Opening Night Live mostrerà i migliori giochi in arrivo entro fine anno Everyeye Videogiochi Opening Night Live 2020: ci saranno tutti i giochi più importanti in uscita entro la fine dell'anno 0

Geoff Keighley ha annunciato che all'Opening Night Live 2020 saranno presenti tutti i giochi più importanti in uscita da qui alla fine dell'anno. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 09/07/2020 Tutti i gio ...

Gamescom 2020: l'Opening Night Live mostrerà i migliori giochi in arrivo entro fine anno

Nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta su Twitter da Geoff Keighley in merito alle sorprese che ci attendono all'Opening Night Live, il presentatore dell'evento legato alla Gamescom 20 ...

Geoff Keighley ha annunciato che all'Opening Night Live 2020 saranno presenti tutti i giochi più importanti in uscita da qui alla fine dell'anno. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 09/07/2020 Tutti i gio ...Nel corso di una sessione di domande e risposte tenuta su Twitter da Geoff Keighley in merito alle sorprese che ci attendono all'Opening Night Live, il presentatore dell'evento legato alla Gamescom 20 ...