Ernest Cline annuncia il seguito di Ready Player One (Di giovedì 9 luglio 2020) È risaputo, i migliori videogiochi prevedono un giocatore uno e anche un giocatore due. Lo sa bene anche Ernest Cline, autore ormai culto che ha raggiunto la popolarità con Ready Player One, romanzo fantascientifico e distopico uscito nel 2011 che si è subito imposto come una complessa e avvincente rielaborazione di molti riferimenti a videogame e film di genere entrati nella storia a partire dagli anni Ottanta. Il libro, che nel 2018 è diventato un blockbuster diretto da Steven Spielberg, è ora destinato ad avere un seguito: in queste ore è stato annunciato infatti che Ready Player Two, il sequel ufficiale di quella storia, sarà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo novembre da Ballantine ... Leggi su wired

