Domani in tv sorteggio Champions League 2019/2020 quarti e semifinali: data e orario (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è grande attesa per il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League 2019/2020. L’urna avrà inizio alle 10:00 di venerdì 10 luglio a Nyon con le squadre italiane (Juventus, Napoli e Atalanta) pronte a conoscere il quadro delle final eight fino alla finale di Lisbona. L’evento sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e sul sito della Uefa mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale e gli approfondimenti in tempo reale. Leggi su sportface

MarkGoldbridge9 : @markgoldbridge Domani sorteggio Europa League per quarti di finale e semifinali. Solo 3 squadre che potrebbero imp… - laregione : Torna la Champions, domani il sorteggio della Final 8 - infoitsport : Play-off serie C: ecco chi passa alla fase nazionale (domani c’è il sorteggio) - LBuconi : #playoff #seriec domani mattina il sorteggio. Giovedì 9 luglio il primo turno fase nazionale. -