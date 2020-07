Crash Bandicoot: On the Run è un nuovo capitolo dedicato al mobile (Di giovedì 9 luglio 2020) Molti di voi avranno ancora i postumi dati dall'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, tuttavia nella giornata di oggi è stato annunciato un altro capitolo dedicato al famoso Bandicoot, ovvero Crash Bandicoot: On the Run.Si tratta di un endless run pensato per dispositivi mobile sviluppato da King (famosa per Candy Crush), nel gioco il perfido Dr. Cortex ha conquistato i diversi universi paralleli e spetterà a Crash e la sua squadra fermarlo una volta per tutte. Pare che il titolo godrà di una modalità singleplayer e multiplayer. Al momento è possibile effettuare il preordine sul Play Store, chi lo effettuerà riceverà delle skin regalo. Com'era prevedibile nel gioco saranno ... Leggi su eurogamer

