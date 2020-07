Bolsonaro ha il Covid-19. Una tragedia? No, uno spot pubblicitario (Di giovedì 9 luglio 2020) Sta benone, Jair Messiah Bolsonaro. Un po’ di febbre, qualche dolorino qua e là, un po’ di fiacchezza. Ma niente di più. E nulla, in ogni caso, che possa più di tanto svigorire il suo ben noto dinamismo. “Devo riposare, ma non riesco a star fermo e vorrei tanto uscire a fare una passeggiata”, ha fatto sapere il presidente brasiliano in un video tutto sorrisi diffuso dopo che la notizia del suo contagio – “Bolsonaro positivo al Covid-19” – aveva fatto il giro del mondo intero. “A vida continua”, la vita continua, ha detto e ripetuto il capo di Stato. Continua a dispetto della “gripezinha”, l’influenzucola (proprio così Bolsonaro aveva, com’è noto, definito il coronavirus al suo primo apparire) che lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

