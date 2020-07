Bimba di 4 anno uccisa, si costituisce pirata della strada (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Ha deciso di costituirsi il ragazzo ventenne di Marano alla guida della vettura che ha provocato l’incidente in cui ha perso la vita Sofia, una Bimba di 4 anni. Dopo essere scappato via impaurito, il giovane ha deciso di presentarsi alla caserma dei carabinieri di Marano per prendersi le responsabilità di quanto accaduto. A bordo della sua Golf, infatti, è rimasto coinvolto nell’incidente con la Fiat 600 dove viaggiava la piccola con sua madre, ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Falcone a Qualiano, comune a nord della città. Lo scontro tra le due vetture è stato fortissimo facendo sbalzare fuori dalla vettura la piccola ma le dinamiche non sono ancora chiare agli agenti che hanno dato il via alle ... Leggi su anteprima24

