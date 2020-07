Autostrade, Conte: “O arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato o procediamo con la revoca. Decisione entro fine settimana” (Di giovedì 9 luglio 2020) “O arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato o procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche”. E’ questo l’ultimatum del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, espresso in un colloquio con la Stampa poco dopo la sentenza della Consulta sulla legittimità dell’estromissione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi. “La vicenda”, ha detto “si trascina da troppo tempo. Ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati”. E alla domanda sul quando verrà presa una Decisione, il premier ha garantito: ... Leggi su ilfattoquotidiano

