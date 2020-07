Antonella Elia a Temptation Island, le indiscrezioni di Antonio Zequila (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonella Elia è tra le protagoniste dell’edizione in corso di Temptation Island, la showgirl dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha convinto il fidanzato Pietro delle Piane a mettere sotto esame i loro sentimenti. Questa la versione ufficiale rilasciata da entrambi i fidanzati per qualcuno che conosce molto bene l’ex valletta di Mike Buongiorno invece la partecipazione della coppia vip è organizzata ad arte. Il personaggio che dubita sulla veridicità dei comportamenti di Antonella Elia è niente meno che Antonio Zequila le cui dichiarazioni spesso non hanno trovato attendibilità concreta. L’ex gieffino che con Antonella ha condiviso la casa di Cinecittà ha ... Leggi su quotidianpost

infoitcultura : Temptation Island, Antonella Elia prende a schiaffi il fidanzato - infoitcultura : Antonio Zequila al veleno contro Antonella Elia a Temptation Island - infoitcultura : Antonio Zequila si scaglia contro Antonella Elia e fa un'insinuazione su Barbara d'Urso | BitchyF - infoitcultura : Antonella Elia stratega e perfida | Antonio Zequila rovina i piani a 'Temptation Island' - infoitcultura : Temptation Island, Zequila contro Antonella Elia poi confessa: 'Mi spiace' | LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia: «Fu Corrado a dirmi di fare la svampita” Tv Sorrisi e Canzoni Antonio Zequila contro Antonella Elia: “Penso che abbia un copione”

Nel corso dei mesi passati abbiamo avuto modo di vedere nel mirino del gossip Antonella Elia per la sua relazione con Pietro Delle Piane, dieci anni più giovane di lei e con il quale vive un’intensa ...

Temptation Island 7, finisce a schiaffi: il falò-disgrazia di Antonella e Pietro

Sono esplose tensioni, forse tra le più laceranti, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante il falò di confronto, la showgirl ha attaccato senza remore il suo partner. Terremoto di gossip a po ...

Nel corso dei mesi passati abbiamo avuto modo di vedere nel mirino del gossip Antonella Elia per la sua relazione con Pietro Delle Piane, dieci anni più giovane di lei e con il quale vive un’intensa ...Sono esplose tensioni, forse tra le più laceranti, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante il falò di confronto, la showgirl ha attaccato senza remore il suo partner. Terremoto di gossip a po ...