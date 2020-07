ADHD: l’FDA approva un videogioco specifico (Di giovedì 9 luglio 2020) ADHD: approvato negli USA EndeavorRx, primo videogioco a scopo terapeutico per bambini affetti da sindrome da deficit di attenzione e iperattività Posta un’altra pietra miliare nella storia della digital health: EndeavorRx™ è il primo videogioco-terapia approvato nel mondo e la prima terapia digitale per la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Indicata per i bambini dagli 8 ai… L'articolo ADHD: l’FDA approva un videogioco specifico Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

