Volpe vs Magalli, controreplica del conduttore: "Lei è finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Aggiornamento ore 15:00: Dalle pagine del blog di Davide Maggio giunge la controreplica e la smentita di Giancarlo Magalli alle dichiarazioni di Adriana Volpe (su Instagram ha messo sotto accusa il conduttore attribuendogli le cause di un calo di ascolto de I fatti vostri): Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano. Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una ... Leggi su blogo

