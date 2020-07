Vita su Marte: laureato triestino pubblica uno studio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrea Baucon, laureato triestino, pubblica su Geosciences uno studio sulla Vita su Marte: rivela che la superficie del Pianeta potrebbe essere stata scolpita da microbi E’ un laureato dell’Università di Trieste e goriziano di nascita, Andrea Baucon, l’autore di uno studio recentissimo sulla Vita su Marte, pubblicato su di una delle più accreditate riviste scientifiche internazionali,… L'articolo Vita su Marte: laureato triestino pubblica uno studio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

