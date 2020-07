Virus, a Fiumicino aereo del Qatar con 125 bengalesi a bordo: «Non saranno fatti sbarcare» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un aereo della Qatar Airways con a bordo 125 bengalesi è arrivato all'aeroporto di Fiumicino. Il velivolo, proveniente da Doha, dovrebbe atterrare tra pochi minuti, alle 13.00, al terminal... Leggi su ilmessaggero

Il 13 per cento dei passeggeri del volo del 7 luglio atterrato a Fiumicino da Dacca era affetto da coronavirus e alcuni avevano anche la febbre. Significa che potenzialmente in Italia potrebbero esser ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo dal Bangladesh. In accordo con la Farnesina e il ministro Luigi Di Maio è stata disposta la sospensione ...