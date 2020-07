Usa, Trump attacca l’Oms: via entro luglio 2021, arriva l’avviso a l’Onu (Di mercoledì 8 luglio 2020) Donald Trump torna ad attaccare l’Oms con l’annuncio dell’uscita entro luglio 2021. arriva anche lìavviso all’Onu da parte del presidente degli Usa. Dopo mesi di attacchi diretti nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio. Donald Trump conferma l’uscita degli Usa dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il presidente americano, durante l’emergenza Coronavirus ha spesso usato l’organizzazione … L'articolo Usa, Trump attacca l’Oms: via entro luglio 2021, arriva l’avviso a l’Onu proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

