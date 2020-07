Truffa sul reddito di cittadinanza, denunciati tre sanniti dai carabinieri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, al termine di un’attività di indagine volta alla verifica dei requisiti su coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza, hanno individuato tre persone del luogo non in regola con i requisiti previsti dalla normativa in vigore. E’ emerso, infatti, che le persone abbiano dichiarato il falso opportunamente al fine di ottenere il beneficio non spettante del reddito di cittadinanza non riunendo i requisiti previsti. Inoltre, nello stesso periodo è stato accertato che alcuni di loro abbiano svolto lavori occasionali senza aver dichiarato nulla all’INPS e quindi in nero. Al termine degli accertamenti, per i quali è emerso un danno all’INPS di ... Leggi su anteprima24

E’ ancora in corso dall’alba di oggi una massiccia operazione antiriciclaggio attuata dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Asti che ha già portato all’arresto di 6 p ...

Con l’estate ormai avviata e le ultime riaperture dopo il lockdown, sono tanti gli italiani che vogliono concedersi una bella vacanza di relax e divertimento, al mare, in montagna o al lago. La scelta ...

