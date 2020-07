Torino Brescia, i convocati di Diego Lopez: torna Ndoj (Di mercoledì 8 luglio 2020) Torino Brescia, i convocati di Diego Lopez per la sfida contro il club granata in programma questa sera all’Olimpico Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Torino. Ancora out Alfonso, Balotelli, Bisoli. Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Andrenacci, Chancellor, Ghezzi, Ayé, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena, Semprini, Bjarnason, Papetti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

