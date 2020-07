Scuola, c’è il concorso: 78 mila docenti di ruolo da settembre (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che si terranno a breve dei concorsi per l’assunzione di 78 mila docenti di ruolo. La titolare del Miur ha aggiunto che è in corso di perfezionamento la richiesta al Ministero dell’Economia di oltre 80 mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020/2021. La ministra l’ha definita una buona notizia per tutti i docenti precari, ma anche per gli studenti, che avranno garantita la continuità didattica. Si tratta di un numero, quello dei 78 mila insegnanti, già comunicato il 25 maggio, in occasione della conferma del concorso straordinario per la Scuola. Sulla questione del concorso si è ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo fermo su tutto: tasse, scuola, ambiente, giustizia... Solo su immigrazione muovono qualcos… - corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - matteosalvinimi : Da settembre circa 1 milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo. L… - Martyriccel92 : RT @laRoyalBlood_: Ma perché moltissimi inglesi che mi hanno contattato mi hanno detto che 30 minuti in bus sono troppi per arrivare in uni… - lunadoogevol : RT @laRoyalBlood_: Ma perché moltissimi inglesi che mi hanno contattato mi hanno detto che 30 minuti in bus sono troppi per arrivare in uni… -