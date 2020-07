Sassuolo, De Zerbi: “Mi è piaciuta la consapevolezza” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Bologna, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DE Zerbicaption id="attachment 700225" align="alignnone" width="300" Roberto De Zerbi (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "La cosa che più mi fa piacere è la consapevolezza con la quale siamo venuti a giocare qui oggi. Il Bologna è una nostra consorella perché è una squadra forte. Ci dà anche fastidio prendere il gol perché ci siamo messi a 5 nel finale di gara. Ora dobbiamo recuperare le forze perché fra tre giorni c'è la Roma e oggi usciamo con qualche acciacco. Farò giocare tanti di quelli che non erano oggi in campo. Noi dobbiamo ... Leggi su itasportpress

BOLOGNA - Sorbole che Sassuolo! Ci perdonerete l'esclamazione dialettale, ma ci sta, visto che a Bologna si giocava un derby. Il derby della via Emilia, il derby dei nervi distesi e della pancia piena ...Il Sassuolo prosegue il suo magic-moment andando a vincere anche il derby emiliano in casa del Bologna. La sblocca Berardi allo scadere del primo tempo, raddoppio di Haraslin in avvio di ripresa e squ ...