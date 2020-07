Samsung Galaxy Note 20, Fold 2 e Watch 3: tutte le novità in arrivo il 5 agosto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Samsung non si fa spaventare dalla pandemia in corso in tutto il mondo e annuncia il primo evento Unpacked virtuale per il prossimo 5 agosto. A cinque mesi di distanza dalla presentazione di Samsung Galaxy S20 – l’ultimo evento «fisico» prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria – è tempo di novità in casa Samsung e, se tutte le indiscrezioni saranno confermate, ce ne saranno davvero tante. Dalla nuova gamma Note 20 al Fold 2, dallo Z Flip in versione 5G al nuovo Galaxy Watch 3: l’azienda coreana ha intenzione di mettere tanta carne al fuoco nel suo consueto lancio estivo che vuole bruciare sul tempo Apple, in vista dell’arrivo dei nuovi iPhone in autunno. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 16 del 5 agosto sul sito ufficiale Samsung. Cerchiamo di capire cosa presenterà ... Leggi su gqitalia

