Salvini dice no a Conte: la politica del vengo anch’io, no tu no (Di mercoledì 8 luglio 2020) Salvini annuncia il suo no a Conte per un confronto dopo aver accettato la settimana scorsa. La nuova strategia politica del leader leghista Durante il periodo del lockdown l’Italia tendeva a sostenersi a vicenda attraverso lo slogan Andrà tutto bene. Questa frase, significativa per quei giorni, mirava non solo a tenere duro durante il periodo di maggiore difficoltà ma anche a incitare gli italiani sul futuro. Come se tutto dovesse andare meglio di prima. E con una spinta differente rispetto alle solite abitudini italiche. Dopo il 4 Maggio (inizio della cosiddetta fase 2), però, molte cose non sono cambiate. E sono tornati, immancabilmente, i consueti vizietti nostrani. Tra questi, quello più evidente, è l’atteggiamento del leader della Lega Matteo Salvini. Con la solita ... Leggi su zon

