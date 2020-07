Quando in pensione prima per chi lavora di notte? (Di mercoledì 8 luglio 2020) I lavoratori usuranti, oltre alla possibilità di accedere, fino alla fine del 2020 alla pensione con Ape sociale, a poter accedere alla quota 41 possono utilizzare anche un pensionamento a quote ad essi riservato, se in possesso dei requisiti richiesti, al compimento dei 61 anni e 7 mesi. Cerchiamo di capire come funziona. pensione per chi lavora di notte Un lettore chiede: Gentilissima redazione, ho 46 anni e sono 22 anni che lavoro come custode notturno in un parco a Napoli. Le scrivo perché attualmente l’INPS non mi sa dire Quando potrò accedere al pensionamento , per altro io rientro in un tipo di lavoro usurante. Dovrei accedere prima al pensionamento ? Il mio è un lavoro continuo lunedì venerdì 22/06 365 gg l’anno . Attendo sue notizie grazie I lavoratori notturni che possono far valere il lavoro usurante appartengono a 2 ... Leggi su notizieora

