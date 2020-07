Pop Bari, tornano in libertà Marco e Gianluca Jacobini: interdizione per un anno da incarichi dirigenziali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Padre e figlio, ex presidente ed ex condirettore della banca, erano stati arrestati il 31 gennaio per falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza Leggi su repubblica

Cronaca Crac della Banca Popolare di Bari, arrestati Marco e Gianluca Jacobini. Interdetto De Bustis: "Falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza" di CARLO BONINI e GIULIANO FOSCHINI I due furono ...

I due furono arrestati nell’ambito di una indagine della Procura di Bari sulla gestione dell’istituto di credito barese fino al commissariamento, deciso da Bankitalia il 13 dicembre 2019.

