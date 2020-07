Peste bubbonica in Mongolia spaventa la Cina: Oms avvia il monitoraggio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Casi di Peste bubbonica in Mongolia: è questa la notizia su cui l’Oms avrebbe avviato il monitoraggio dopo aver ricevuto una nota dalle autorità di Pechino, secondo cui la Cina avrebbe innalzato l’allerta. Sarebbero 3, come riporta l’agenzia di stampa cinese Xinhua, quelli confermati nel giro di una settimana: un cittadino della Mongolia settentrionale e due nella provincia di Khovd, nella stessa Regione autonoma. Peste bubbonica: casi segnalati in Mongolia Il primo dei casi di Peste bubbonica segnalati in Mongolia, riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, riguarderebbe un uomo residente nella zona interna settentrionale. Si tratterebbe di un paziente ricoverato in condizioni stabili in un ospedale di Urad Middle Banner, città di Bayannur, e della cui diagnosi sarebbe stata data conferma. Pochi giorni prima, la segnalazione ... Leggi su thesocialpost

