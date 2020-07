Perché mangiare banane migliora l’umore e allevia la gastrite (Di mercoledì 8 luglio 2020) Perché mangiare banane migliora l’umore e allevia la gastrite. Cantavano Monica Vitti e Alberto Sordi ai tempi belli “Ma ‘ndo vai se la banana non ce l’hai…” Quella era l’epopea del teatro di rivista e del doppio senso goliardico, ma la banana è davvero un frutto prezioso. Contiene proteine, vitamine e sali minerali, nonché pochissimi zuccheri e quasi niente grassi. Inoltre ci regala energia e viene digerita molto alla svelta. Perché mangiare banane migliora l’umore e allevia la gastrite Ma vediamo quali sono i benefici che mangiare banane può apportare al nostro organismo. Uno. Grazie al loro contenuto di triptofano, un amminoacido essenziale precursore della serotonina, le banane possono aiutare a contrastare la depressione. Due. Possono aiutare a liberarci delle verruche, basta applicare un pezzo di ... Leggi su pianetadonne.blog

