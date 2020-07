Per chi avesse ancora dubbi sul Mes (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli strumenti messi in campo finora dall’Unione in risposta alla pandemia Covid-19 sono obiettivamente straordinari e rappresentano il frutto di un impegno determinato e autorevole soprattutto del nostro governo sui tavoli negoziali di Bruxelles, con buona pace delle forze c.d. sovraniste che scommettono da anni sull’esplosione dell’Unione.Per quanto riguarda, in particolare, la nuova linea di credito “sanitaria” del MES, è stato deciso che possa essere utilizzata dagli Stati attingendo risorse fino al 2% del PIL, mobilitando circa 240 miliardi di euro. Di questi, circa 36/37 miliardi potrebbero essere destinati all’Italia.Dal dibattito politico e dalle decisioni istituzionali è emerso che vi sarà una sola condizione da rispettare, legata alla natura degli interventi ammissibili. Le risorse accordate dovrebbero essere utilizzate ... Leggi su huffingtonpost

AlbertoBagnai : Articolo del direttore del Max Planck Institut che (stranamente) dice quello che diciamo noi, (stranamente) con qua… - virginiaraggi : A Roma più spazio per tavolini e iter veloce per ottenerlo. Via libera dell’Assemblea capitolina alla delibera che… - gennaromigliore : Ancora una volta Marco Travaglio si rivela a tutti per ciò che è. Definire @giorgio_gori “Giorgio Covid” non è solo… - paoloristori1 : RT @janavel7: Secondo me il problema non è quel che Travaglio scrive sul suo plurisputtanato giornaletto. Il problema è chi paga Travaglio… - RPegna : RT @Silvestroninews: Grazie a #M5S e al Partito di #Zingaretti il Natale per i #Benetton è arrivato a luglio. C'è chi a luglio pagherà le t… -

Ultime Notizie dalla rete : Per chi 'Sanzioni penali per chi non rispetta la quarantena' Il Friuli Bonus Covid maggio nuove istruzioni Inps

Bonus Covid maggio, l’Inps ha precisato le nuove istruzioni da seguire per chi deve ancora presentare domanda, tramite la circolare n.80 del 6 luglio. Nel dettaglio il documento elenca i requisiti ...

A Roma focolai dal Bangladesh, quei 15mila invisibili in città: «Si rischia il boom di contagi»

Disseminati in ogni angolo della Capitale. Si vedono ma è come se non esistessero. Con le mani piene dei sacchi con le palline antistress da vendere ai passanti di turno o con le bottigliette d'acqua ...

