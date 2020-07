Pasticcio bangladino: il governo si dimentica dei voli extra-Ue e riesplode il virus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quando a fine giugno la Ue ha deciso di riaprire dal rimo di luglio i confini a 15 paesi extracomunitari il governo di Giuseppe Conte che ha la sindrome di sentirsi sempre il più bel fico del bigoncio mondiale, ha subito messo le mani avanti: «Noi vogliamo essere più prudenti degli altri». E abbiamo pensato di non aprire completamente le frontiere come gli altri in Europa e anche chi veniva da quei 15 paesi accettati da tutti gli altri (Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Cina a patto che ci sia reciprocità con gli europei), sostenendo che anche per loro era necessaria quella sorta di quarantena quindicinale che è l'isolamento fiduciario. Gli altri paesi europei si sono fatti grasse risate dicendo ai nostri ministri: «Se ... Leggi su iltempo

