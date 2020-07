Omofobia, essere favorevoli alla legge significa stare dalla parte di chi abbraccia i propri figli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ridammi mio figlio. La frase suona dolorosa e cupa all’indirizzo di Rita. Dall’altra parte della porta un’altra donna. È straniera, parla un’altra lingua. Lei quel figlio che rivuole indietro lo ha perso per sempre. Ha saputo solo dopo la sua morte che era il compagno del figlio di Rita. Ho un ricordo confuso di questa storia, raccontata tanto tempo fa nel film di Claudio Cipelletti Due volte genitori, prodotto da Agedo, l’associazione di genitori e amici di persone Lgbt+. Ma ricordo che quel ragazzo non riusciva a fidarsi di sua madre. Ed è morto senza averle mai detto chi fosse davvero. Aveva paura. Che il condizionamento sociale – in una sola parola: l’Omofobia – fosse più forte dell’amore stesso. Non è l’unico caso. Conosco altre persone che vivono così. Luca (nome di fantasia) è ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini:Non passate per 'Legge contro omofobia' quella che è una legge bavaglio anche per chi rispetta le scelte d… - MichelaMarzano : È inaccettabile essere insultati e aggrediti in ragione del proprio orientamento sessuale o della propria identità… - Noovyis : (Omofobia, essere favorevoli alla legge significa stare dalla parte di chi abbraccia i propri figli) - - fabiobarbera : @stanzaselvaggia Io ricordo che a quindici anni facevo attivismo politico antimafia in Sicilia. Leon è in salute e… - LaStefLa : @XFitcom @stanzaselvaggia Per essere precisi, il reato che lei ipotizza, al più, sarebbe ingiuria, depenalizzato qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia essere Omofobia, essere favorevoli alla legge significa stare dalla parte di chi abbraccia i propri figli Il Fatto Quotidiano Polonia, comunità LGBT in prima linea per il ballottaggio di domenica

Da una parte il presidente uscente, l’omofobo Andrzej Duda, dall’altra il sindaco progressista di Varsavia, Rafal Trzaskowski. Polonia a un bivio. Il secondo turno delle elezioni presidenziali polacch ...

Legge sull’omotransfobia, un testo ambiguo

È stato presentato alla Camera dei deputati il testo unico contro l’omotransfobia (ddl Zan), che verrà a breve portato in aula per la discussione. Sul tema la presidenza della Cei ha espresso, in una ...

Da una parte il presidente uscente, l’omofobo Andrzej Duda, dall’altra il sindaco progressista di Varsavia, Rafal Trzaskowski. Polonia a un bivio. Il secondo turno delle elezioni presidenziali polacch ...È stato presentato alla Camera dei deputati il testo unico contro l’omotransfobia (ddl Zan), che verrà a breve portato in aula per la discussione. Sul tema la presidenza della Cei ha espresso, in una ...