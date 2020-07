Omicidio Roberta Ragusa, la difesa chiede la revisione del processo per Antonio Logli: “La donna avvistata in Liguria l’estate scorsa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un avvistamento in Liguria, l’estate scorsa, e due nuovi testimoni mai ascoltati nella fase di dibattimento. Sono gli elementi in base ai quali la difesa di Antonio Logli ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e un’istanza di revisione del processo “per dimostrare la sua innocenza”. L’uomo era stato condannato in via definitiva 12 mesi fa a 20 anni di carcere per l’Omicidio della moglie e distruzione di cadavere, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Ora la criminologa Anna Vagli ha anticipato quelle che sono ritenute le novità dalla difesa di Logli: un presunto avvistamento in Liguria (nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

