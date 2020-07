Napoli, Giuntoli: “Su Osimhen non c’è trattativa ma è un ragazzo molto interessante” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Su Osimhen non c’è trattativa, è un ragazzo molto interessante. Non abbiamo un accordo, è solo venuto a visitare la città. Non significa che va via Milik, non mi risulta un interessamento da parte della Juventus, ma non mi stupirebbe. Milik è sicuramente appetibile per vari club”. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli prima della sfida tra gli azzurri e il Genoa nella trentunesima giornata di Serie A. “Il mercato vive un momento di stallo – ha detto Giuntoli a Sky Sport – è come se fossimo nei primi di maggio. Il mercato è fermo in uscita e in entrata. Stiamo lavorando sui rinnovi di Mario Rui, Zielinski e Elmas. Allan sta vivendo un anno ... Leggi su sportface

