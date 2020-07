Napoli, dopo la pizza da Sorbillo il malore: 14 ragazzi intossicati. È giallo sulle cause (Di mercoledì 8 luglio 2020) Napoli, 14 intossicati dalla pizzeria Sorbillo Quattordici ragazzi tra i 20 e i 25 anni, sono rimasti intossicati dopo avere accusato nausea, vomito e diarrea. I malori sono arrivati dopo un pranzo in una delle celebri pizzerie di Gino Sorbillo, a Napoli in via dei Tribunali. Di questi 14 giovani intossicati sette sono ricoverati negli ospedali Fatebenefratelli e Vecchio Pellegrini e altri tre hanno rifiutato il ricovero. A riportare la notizia è Il Mattino, secondo cui i ragazzi hanno accusato forti dolori addominali e sono stati curati con sintomatici per il sostegno fisiologico della funzione idrosalina, prima di essere dimessi in serata. Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha commentato la notizia: “Nella mia pizzeria, al centro storico non serviamo altro che pizze, tutte cotte al forno con ingredienti scelti e selezionati. Per cui credo di non avere alcuna ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dopo Napoli, riapre la Galleria borbonica dopo 4 mesi di stop La Repubblica Diretta Genoa Napoli/ Streaming video tv: continua la corsa di Gattuso? (Serie A)

una sfida che per i partenopei potrebbe rappresentare un altro passo verso quel quinto posto già agganciato dopo aver battuto la Roma nella sfida diretta, e che ora Gennaro Gattuso vuole blindare. Il ...

Il doodle di Google celebra Artemisia Gentileschi

Dopo aver sposato il pittore Pierantonio Stiattesi ... Nel 1620 il ritorno a Roma, primo di uno dei tanti trasferimenti che l’avrebbero portata a Venezia, Londra e Napoli dove Artemisia morì nel 1653.

