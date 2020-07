Napoli, 14 intossicati dopo pranzo da Sorbillo. Giallo sulle cause (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quattordici giovani intossicati dopo pranzo da Sorbillo a Napoli. Il noto pizzaiolo si difende: “Attribuisco le cause a una torta fatta in casa”. Napoli, quattordici persone hanno accusato malori dopo aver pranzato in una delle note pizzerie di Gino Sorbillo, in via dei Tribunali. Da chiarire le cause dell’intossicazione. Napoli, 14 giovani intossicati dopo pranzo da Sorbillo dopo aver pranzato in una delle note pizzerie di Gino Sorbillo, quattordici giovani hanno presentato i sintomi di una intossicazione. In sette sono stati ricoverati in ospedale, in tre hanno rifiutato il ricovero. I sintomi dell’intossicazione e il ricovero Stando a quanto riferito da il Mattino, alcuni dei giovani hanno accusato dolori addominali. I quattordici presentavano i chiari sintomi di una intossicazione. Alcuni avevano solo sintomi lievi. AmbulanzaSorbillo: ... Leggi su newsmondo

