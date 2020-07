Mafia, confiscati 15 milioni a un imprenditore “vicino alla Stidda”: sigilli a una holding in via Montenapoleone e altre società nel nord Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un decreto di confisca da 15 milioni di euro è stato eseguito dalla Direzione investigativa antiMafia nei confronti di beni riconducibili all’imprenditore Rosario Marchese, 32 anni, ritenuto vicino ai clan mafiosi della Stidda e dei Rinzivillo di Gela. L’uomo, residente a Brescia, è detenuto nel carcere Opera di Milano per reati di Mafia. Il provvedimento aggrava le misure di prevenzione attuate dopo gli accertamenti condotti nel 2018 dalla Dia. Un’inchiesta che aveva messo in evidenza come Marchese avesse velocemente incrementato le sue ricchezze in una modalità ritenuta ‘anomala’ rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionata anche in rapporto all’elevato tenore di vita, al consistente patrimonio immobiliare e, soprattutto, alla sua ascesa imprenditoriale concretizzatasi, in brevissimo tempo, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

