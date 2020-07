Lombardia, indagato il cognato di Fontana per la fornitura di camici alla Regione. La guardia di finanza acquisisce i documenti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrea Dini, il titolare della società Dama srl e cognato del governatore Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti regionale, risultano indagati dalla Procura di Milano per il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente nell’inchiesta con al centro la fornitura di camici e altro materiale per 513 mila euro durante l’emergenza Covid. Lo ha appreso l’Ansa. Inoltre i pm hanno sentito come testimoni l’assessore Raffaele Cattaneo e Francesco Ferri presidente di Aria. Sempre in giornata la guardia di finanza è tornata in Regione Lombardia per acquisire i documenti relativi alla vicenda dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lombardia, indagato il cognato di Fontana per la fornitura di camici alla Regione Il Fatto Quotidiano

Milano. Apologia e istigazione all’adesione all'Isis, aggravata dall'uso del mezzo telematico. Sono le pesantissime accuse per le quali all’alba di oggi è stato arrestato dai Carabinieri del Ros il 38 ...

Caso camici Lombardia, la Finanza acquisisce carte in Regione

MILANO - I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura, si sono recati in Regione Lombardia per acquisire la documentazione relativa ai contratti di fornitura di camici ...

