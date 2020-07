Invalidi: incremento pensione e diritto agli arretrati, cosa fare per ottenerli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lo sai che se sei invalido civile totale al 100%, ultrasessantenne, anche in assenza di contribuzione, potresti avere diritto ad un incremento della pensione di Invalidità civile o inabilità per un totale di circa €. 650,00 mensili anziché di €. 286,00 circa? Ed eventuale diritto agli arretrati? Probabilmente potresti averne diritto. Ma, prima di spiegarti come fare per ottenere l’incremento, facciamo un piccolo passo indietro. cosa SONO I DIRITTI INESPRESSI? I diritti inespressi sono quei diritti che spettano ad alcuni cittadini/pensionati ma che l’Inps riconosce soltanto a fronte di una specifica richiesta. Vengono definiti “inespressi” proprio perchè l’Inps, pur stabilendo e conoscendo chi può accedere a tali aumenti pensionistici, non si premura di contattare ed informare direttamente tutti gli aventi ... Leggi su notizieora

