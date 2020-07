Il principe Carlo «è come una capra di montagna». Parola della moglie Camilla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il principe Carlo d’Inghilterra «è come una capra di montagna». Parola della moglie Camilla. La duchessa di Cornovaglia, 72 anni, nella sua prima intervista post lockdown rilasciata a una radio britannica, ha fatto il buffo paragone spiegando che il marito settantunenne, dopo aver superato il coronavirus, è in «perfetta forma fisica»: «Cammina e cammina e cammina. È come una capra di montagna. Lascia tutti indietro». La duchessa poi, scherzando, s’è detta rammaricata del fatto che tra le attività fisiche del futuro re non ci sia la danza. Lei, durante il confinamento nella loro residenza di Birkhall, in Scozia, ha preso lezioni di ballo online. Ma al marito non è riuscita a far fare «nemmeno un plié. Cionostante è l’uomo della sua età più in forma che io conosca». Leggi su vanityfair

La duchessa di Cornovaglia, nella sua prima intervista post lockdown, ha fatto il buffo paragone spiegando che il marito, dopo aver superato il coronavirus, è in perfetta forma fisica: «Cammina e camm ...

