Highlights e gol Bologna-Sassuolo 1-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Dall’Ara il Sassuolo vince 1-2 contro il Bologna nel derby emiliano della 31° giornata di Serie A 2019/2020. Gara brillante sin dalle prime battute, si comporta bene la squadra di De Zerbi che poco prima della pausa va avanti con la rete di Berardi che va a quota 12 reti in questo campionato. Nella ripresa raddoppio con la ribattuta di Haraslin, nel finale espulso Mihajlovic prima della rete di Barrow che dà spazio ad un assalto finale infruttuoso. Leggi su sportface

