Hellas Verona-Inter, Conte alla vigilia: “C’è amarezza per domenica. Domani dovremmo rispondere colpo su colpo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Antonio Conte alla viglia di Hellas Verona-Inter Continua il tour de force per la Serie A in questo strano finale di stagione. In vista della partita di Domani contro l’Hellas Verona, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha presentato la sfida ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Col Bologna l’Inter ha dominato gran parte della partita, poi ha perso per alcuni episodi negativi accaduti nel finale. Come ci si lascia alle spalle la delusione?“Preparandoci per la partita contro il Verona. Inevitabile che in questi casi la partita successiva arriva in pochissimo tempo ed è meglio; sicuramente deve rimanere qualcosa come ... Leggi su intermagazine

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista di #VeronaInter: tutte le foto ??… - DwaniAbongile : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… - marzuqi10 : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… - zamethzulfik : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… -