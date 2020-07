Google+ rinasce: ora si chiama Google Currents (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Foto: Getty Images)Come l’araba fenice che risorge dalle sue ceneri, così Google ha deciso di resuscitare Google+ grazie a un mirato processo di rebranding della piattaforma che l’ha trasformata a tutti gli effetti in un nuovo prodotto. Nasce quindi Google Currents una nuova piattaforma, disponibile già per i sistemi operativi iOS e Android, dedicata ai professionisti. Come per i concorrenti Slack e Microsoft Teams, Currents permette di rimanere in contatto con i colleghi per collaborare nell’ambito dei progetti aziendali ma, a differenza dei rivali, è riservata ai soli utenti che posseggono un account G Suite. Google Currents permetterà di seguire gli hashtag inerenti all’ambito lavorativo (Foto: Google)Della sua precedente esistenza come Google+, Currents ha conservato i Tags e gli Streams ma ha preferito spostare il fulcro della ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Google+ rinasce Google+ rinasce: ora si chiama Google Currents Wired.it