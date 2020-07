Final Fantasy 16 su PS5 sarà un'esclusiva temporale? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Di Final Fantasy 16 non sappiamo praticamente ancora nulla, ma secondo Jeff Grubb di Venture Beat il gioco potrebbe essere un'esclusiva temporale su PlayStation 5, un po' come con Final Fantasy 7 Remake.La notizia forse è passata un po' in sordina, dato che si trova all'interno di un suo lungo post dedicato ai giochi che Microsoft presenterà durante l'evento Xbox Series X che si terrà questo mese. Nell'articolo, Grubb riporta quali secondo lui saranno i titoli first-party e third-party che verranno annunciati, oltre ad altre informazioni su Xbox Series S/Lockhart ed il servizio in streaming xCloud.La frase di Grubb è breve, ma lascia intendere che Final Fantasy 16 potrebbe essere un'esclusiva Sony ... Leggi su eurogamer

