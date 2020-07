Film di Uncharted: Chris Pine sarebbe stato perfetto per interpretare Nathan Drake secondo Nolan North (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'attore di Spider-Man Tom Holland è stato scelto come Nathan Drake per l'imminente Film di Uncharted che non seguirà nessuna delle storie narrate nei giochi, ma ne racconterà invece una nuova incentrata su un giovane Drake.Se Sony Pictures avesse seguito un adattamento 1: 1 dei giochi, l'attore Nolan North - che interpreta Drake nella serie di videogiochi - ritiene che Chris Pine sarebbe stata la scelta migliore per il ruolo. North ha avuto un piccolo ruolo in Star Trek: Into Darkness, e lavorando con Pine in alcune scene, ha capito che avrebbe realizzato un ottimo Drake."Se una sceneggiatura chiamata Uncharted dovesse mai arrivare sulla scrivania del tuo agente, dovresti dargli un'occhiata. Perché penso che saresti perfetto", ha detto North a Fandom.Leggi altro... Leggi su eurogamer

